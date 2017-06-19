SEO для интернет-магазина медицинской тематики

Настроить сквозную аналитику на основе Google Analytics. Связать вместе: - CRM Retailcrm - коллтрекинг ringostat - коллбэк - онлайн-чайт jivosite - настроить импорт данных с рекламных площадок. Нюанс - сайт на prom.ua (tiu.ru), поэтому нет возможности установить сторонний код на сайт. ...
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Необходимо проанализировать проиндексированный сайта с трафиком:
1. Анализ юзабилити сайта
2. Анализ контента сайта
3. Анализ ссылочного
4. Анализ позиций сайта
Провести ряд мероприятий:
1. Составить семантическое ядро
2. Кластеризация ядра + разделение на ключи, которые уже используются, и которые надо внедрить
3. Рекомендации по внедрению и продвижению ключевых запросов
4. Рекомендации по написанию контента для сайта (+тз для копирайтера)
5. Рекомендации для ссылочного продвижения (как писать статьи для доноров, как распределять ссылки, какие анкоры и тд)
6. ТЗ для программиста по юзабилити сайта
7. Внутренняя перелинковка сайта
8. Рекомендации по крауд-маркетингу
9. Анализ конкурентов, оценка возможности попадания в топ по конкретным запросам, примерные затраты для вхождения.
Чтоб было понятней:
Имеется определенный проект, планируем двигать его в ТОП1 по всем коммерческим ВЧ запросам тематики, бюджет не имеет значения, готовы тратить столько, сколько потребуется для достижения цели. От исполнителя необходимо четкое систематизированное описание того, как нам оптимально и с наименьшими затратами времени к этому прийти. Если я что-то не указал выше, но на этом тоже необходимо заострить внимание - надо выполнить.
Порядок работы и оплаты:
Вы мне присылаете четкий план ваших действий, что вы планируете проанализировать, какую информацию предоставить мне. Мы с вами обсуждаем и разбираем каждый пункт. Договариваемся окончательно по стоимости и срокам. Я вношу предоплату в размере 50%, вы начинаете выполнение работы. После завершения и ознакомления я вношу вторую часть предоплаты. Если мне понравится ваша работа, а у вас будет желание поработать со мной, то предоставлю возможность курировать данный проект.
В заявках от участников я хочу видеть 1 предложение, отвечающие на вопрос "Почему именно вы?" и примерные сроки и стоимость данной работы.
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