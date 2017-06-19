SEO для интернет-магазина медицинской тематики

Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок283 просмотра
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Необходимо проанализировать проиндексированный сайта с трафиком:

1. Анализ юзабилити сайта

2. Анализ контента сайта

3. Анализ ссылочного

4. Анализ позиций сайта

Провести ряд мероприятий:

1. Составить семантическое ядро

2. Кластеризация ядра + разделение на ключи, которые уже используются, и которые надо внедрить

3. Рекомендации по внедрению и продвижению ключевых запросов

4. Рекомендации по написанию контента для сайта (+тз для копирайтера)

5. Рекомендации для ссылочного продвижения (как писать статьи для доноров, как распределять ссылки, какие анкоры и тд)

6. ТЗ для программиста по юзабилити сайта

7. Внутренняя перелинковка сайта

8. Рекомендации по крауд-маркетингу

9. Анализ конкурентов, оценка возможности попадания в топ по конкретным запросам, примерные затраты для вхождения.

Чтоб было понятней:

Имеется определенный проект, планируем двигать его в ТОП1 по всем коммерческим ВЧ запросам тематики, бюджет не имеет значения, готовы тратить столько, сколько потребуется для достижения цели. От исполнителя необходимо четкое систематизированное описание того, как нам оптимально и с наименьшими затратами времени к этому прийти. Если я что-то не указал выше, но на этом тоже необходимо заострить внимание - надо выполнить. 

Порядок работы и оплаты:

Вы мне присылаете четкий план ваших действий, что вы планируете проанализировать, какую информацию предоставить мне. Мы с вами обсуждаем и разбираем каждый пункт. Договариваемся окончательно по стоимости и срокам. Я вношу предоплату в размере 50%, вы начинаете выполнение работы. После завершения и ознакомления я вношу вторую часть предоплаты. Если мне понравится ваша работа, а у вас будет желание поработать со мной, то предоставлю возможность курировать данный проект.

В заявках от участников я хочу видеть 1 предложение, отвечающие на вопрос "Почему именно вы?" и примерные сроки и стоимость данной работы.

6 лет назад
alexonion
Алекс 
22 годаВеликобритания
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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