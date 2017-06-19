Настроить сквозную аналитику на основе Google Analytics. Связать вместе:

- CRM Retailcrm

- коллтрекинг ringostat

- коллбэк

- онлайн-чайт jivosite

- настроить импорт данных с рекламных площадок.

Нюанс - сайт на prom.ua (tiu.ru), поэтому нет возможности установить сторонний код на сайт. и данные о заявках и заказах с сайта приходится вытягивать через Api

Но к сайту уже подключены Гугл аналитикс и коллтрекинг Рингостат

Сайт

eurodivan.com.ua