Продвижение экопродукта

Требуется создать семантическое ядро по теме "Беременность" для сайта на 500 статей. Примерные [b]категории сайта [/b]следующие: Планирование беременности Признаки беременности Зачатие Бесплодие Ранняя беременность Поздняя беременность После родов Аборт и прерывание беременности + Проблемы при беременности - Токсикоз при беременности ...
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Добрый день! На данный момент имеем интересное задание, которое позволит получить Вам вознаграждение и небольшое повышение рейтинга, а нам увеличить продажи и продвижение наших полезных экопродуктов, которые мы с огромным трудом и любовью заботливо выращиваем на нашем личном подворье в Республике Татарстан Елабужский район, село Танайка.
В настоящий момент нам требуется продвижение уникального экопродукта - мяса тушки бройлера полученной из яйца высшего качества, без антибиотиков, без стимуляторов роста, без лишних жиров, без холестерина, на натуральных кормах, всегда только 100% свежие куры на вашем столе, быстрая доставка в течение 1 дня. Вы за здоровое и спортивное питание,тогда Вам к нам. Нежное мясо готово попасть к Вам на стол подарив все необходимые белки на завтрак,обед и ужин. Ждём от Вас заказ.
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