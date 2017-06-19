Продвижение экопродукта

$5
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка87 просмотров
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Добрый день! На данный момент имеем интересное задание, которое позволит получить Вам вознаграждение и небольшое повышение рейтинга, а нам увеличить продажи и продвижение наших полезных экопродуктов, которые мы с огромным трудом и любовью заботливо выращиваем на нашем личном подворье в Республике Татарстан Елабужский район, село Танайка.

В настоящий момент нам требуется продвижение уникального экопродукта - мяса тушки бройлера полученной из яйца высшего качества, без антибиотиков, без стимуляторов роста, без лишних жиров, без холестерина, на натуральных кормах, всегда только 100% свежие куры на вашем столе, быстрая доставка в течение 1 дня. Вы за здоровое и спортивное питание,тогда Вам к нам. Нежное мясо готово попасть к Вам на стол подарив все необходимые белки на завтрак,обед и ужин. Ждём от Вас заказ.

7 лет назад
Maskue
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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