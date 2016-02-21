bserg0508

Сергей Бойченко bserg0508

 
31 годУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Maxseem84
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Верстка лендинга
Отличный заказчик, очень грамотные макеты - верстать одно удовольствие. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ну прям очень доволен) буду обращаться еще)
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seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта
Хороший заказчик, внимательный. Оплатил работу быстро. Рекомендую к сотрудничеству!
Всё прошло отлично! Рекомендую Тараса к сотрудничеству!
Ответный отзыв
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Разобраться почему долго грузится сайт на wp и устранить проблему
Приятно было работать с Сергеем. Часто на связи, в рабочие вопросы вникает и обсуждает. Была с моей стороны задержка по срокам сдачи работы из-за технических нюансов на его сервере и Сергей с понимаем отнесся к этой ситуации. Оплатил работу без задержек в полном объеме. Рекомендую.
Очень благодарен Денису за оказанные услуги. Всё оказалось намного сложнее чем казалось в самом начале, но Денис качественно выполнил свою работу, несмотря на то, что потребовалось больше времени. Рекомендую Дениса к сотрудничеству как отличного специалиста, и буду обращаться в дальнейшем. Спасибо.
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kdpu
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Поправить главную страницу сайта на WP
Сергей - отличный заказчик, умеет четко сформулировать задачу, оплата вовремя без задержек. Приятно было поработать.
Работать с Юрием понравилось. Человек слова, сказал - сделал! Рекомендую.
Ответный отзыв
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Сделать rss по примеру. движек сайта WP
Сотрудничество состоялось на отлично. Сергей - надежный и ответственный заказчик. Рекомендую!
быстро, качественно и по адекватной цене.
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