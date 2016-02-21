Очень благодарен Денису за оказанные услуги. Всё оказалось намного сложнее чем казалось в самом начале, но Денис качественно выполнил свою работу, несмотря на то, что потребовалось больше времени. Рекомендую Дениса к сотрудничеству как отличного специалиста, и буду обращаться в дальнейшем. Спасибо.