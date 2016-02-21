[list][*]Кроссбраузернаяверстка [*]По мере скроллинга должнабыть плавная анимация с небольшой выдержкой. Заголовки(помимо хедера) без анимации. [*]В хедере на фото фоннужно создать particle network animation, пример по ссылке [url=https://codepen.io/franky/pen/LGMWPK]https://codepen.io/franky/pen/LGMWPK[/url] . В заголовке анимация Zoom In. [*]В блоке «About Us» вокруг изображений ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Провести seo-аудит сайта Выполнить хорошую внутреннюю оптимизацию Дать рекомендации по дальнейшему развитию [i]Сайт на WP, новостная тематика, регион Украина.[/i]Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Не работает форма - не приходят письма. Нужно так же изменить ее месторасположение и сделать что бы сворачивалась после отправки заявки.Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
очень плохо грузятся внутренние страницы сайтаЗавершен7 лет назад
Поломалась главная страница сайта showbiz.ua Нужно вернуть ее к прежнему виду.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть рсс http://k.img.com.ua/rss/ru/all_news2.0.xml нужно сделать такую же для двух сайтов на WP.Завершен8 лет назад
После попадания на сайт вирусов, не открывается админка, и слетели формы отзывов и отправки заявки. Нужно пофиксить. Сайт на движке wordpress.Завершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
6 лет назад
Отличный заказчик, очень грамотные макеты - верстать одно удовольствие. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Ну прям очень доволен) буду обращаться еще)
$60
10 баллов
7 лет назад
Хороший заказчик, внимательный. Оплатил работу быстро. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Всё прошло отлично! Рекомендую Тараса к сотрудничеству!
$40
10 баллов
7 лет назад
Приятно было работать с Сергеем. Часто на связи, в рабочие вопросы вникает и обсуждает. Была с моей стороны задержка по срокам сдачи работы из-за технических нюансов на его сервере и Сергей с понимаем отнесся к этой ситуации. Оплатил работу без задержек в полном объеме. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень благодарен Денису за оказанные услуги. Всё оказалось намного сложнее чем казалось в самом начале, но Денис качественно выполнил свою работу, несмотря на то, что потребовалось больше времени. Рекомендую Дениса к сотрудничеству как отличного специалиста, и буду обращаться в дальнейшем. Спасибо.
$10
10 баллов
7 лет назад
Сергей - отличный заказчик, умеет четко сформулировать задачу, оплата вовремя без задержек. Приятно было поработать.
Ответный отзыв
Работать с Юрием понравилось. Человек слова, сказал - сделал! Рекомендую.
$10
10 баллов
8 лет назад
Сотрудничество состоялось на отлично. Сергей - надежный и ответственный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
быстро, качественно и по адекватной цене.