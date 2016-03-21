Написать простенькую Java программу, которая через web будет обращаться к бд. В бд 1 таблица. Более детально уже при личной переписке.
Сделать rss по примеру. движек сайта WP
Есть рсс http://k.img.com.ua/rss/ru/all_news2.0.xml нужно сделать такую же для двух сайтов на WP.
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