Сделать rss по примеру. движек сайта WP

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки127 просмотров

Есть рсс http://k.img.com.ua/rss/ru/all_news2.0.xml нужно сделать такую же для двух сайтов на WP.

WordPress
9 лет назад
bserg0508
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
быстро, качественно и по адекватной цене.
Сотрудничество состоялось на отлично. Сергей - надежный и ответственный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад