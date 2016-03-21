Заливка и редактирование видео - добавить функционал в скрипт

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки126 просмотров

есть у меня скрипт, надо добавить функционал добавления и редактирования видео. 

или скопировать с другого сервиса решение.

нужно сделать 1 в 1

http://joxi.ru/Drl89BF45MXWrP

http://joxi.ru/eAOXNWS4QyWGro

http://joxi.ru/nAy0MJsXVO6V2Z

http://joxi.ru/bmoq9JSMk6gYAy

200$

9 лет назад
alexvidin23
Видин 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов

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