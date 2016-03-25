Найти и устранить уязвимость wp сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок145 просмотров

ситуация - на хостинге, на одном сайте постоянно появляются мобильные редиректы в htaccess, плагины, блокирующие доступ к файлу, не помогают, антивирусы не реагируют, плагин TAC  ничего подозрительного не находит, другие сайты на том же хостинге не страдают. ищу человека с опытом в таких вопросах. пишите приблизительную цену, пожалуйста. оплата в wmr, по факту.

WordPress
9 лет назад
mosdef
Юрий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
в течение пары часов Юрий нашёл уязвимости в файлах сайта на wp, рассказал что нужно сделать, чтобы их устранить. рекомендую.
Все отлично, четкое тз, оплата сразу после сдачи. Никаких проблем.

Заявки фрилансеров

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад