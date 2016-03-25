Найти и устранить уязвимость wp сайта

ситуация - на хостинге, на одном сайте постоянно появляются мобильные редиректы в htaccess, плагины, блокирующие доступ к файлу, не помогают, антивирусы не реагируют, плагин TAC ничего подозрительного не находит, другие сайты на том же хостинге не страдают. ищу человека с опытом в таких вопросах. пишите приблизительную цену, пожалуйста. оплата в wmr, по факту.