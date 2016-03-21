Java программа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок216 просмотров

Написать простенькую Java программу, которая через web будет обращаться к бд. В бд 1 таблица. Более детально уже при личной переписке. 

Java
9 лет назад
be1l
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров