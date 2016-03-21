Выполнить мелкие правки в интернет-магазинах

1. Магазин выполнен на Joomla.

Там надо изменить в КОНТАКТАХ:

часы работы с 10-00 до 19-00

Суббота: по договоренности

Адрес: г.Москва, Щелковское шоссе д.100

Не забыть про карту.

И когда человек оформляет заказ ему приходит письмо,там тоже в шапке адрес изменить.

И убрать все скидки при оформлении заказа, они уже не соответствую действительности.

2. Магазин выполнен OpenCart

Настроить сортировку товара.

Проблемы с сортировкой при выгрузке товара из 1С. Хотя мы в админке прописали сортировку, все равно при выгрузке все стирается. И ещё, например, носки 5с40 в карточке сортировка одинаковая, а в корзину влетает все перепутанно.