Есть простенький сайт на wordpress Google PageSpeed Insights дает оценку в 39/100 и просит сделать: Включите сжатиеИспользуйте кеш браузераСократите время ответа сервераСократите JavaScriptУдалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображениеhttp://tools.pingdom.com/ показывает ...
Парсинг сайта
Нужно отпарсить один сайт, все страницы на наличие ссылок в исходнике на mp4 файлы
в результате получить xml с таким содержанием:
- ссылка на видео файл (mp4)
- название страницы
- содержимое мета тега description
Заявки фрилансеров
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