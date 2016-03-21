Добрый день! Нам необходимо создать сайт агентства контекстной рекламы. Дизайном уже занимаются. Теперь необходима программная часть. Задание описывающее наши пожелания смотрите во вложении. Очень интересны в ваших работах примеры анкет, пример ...
Парсер Google Webstore
https://chrome.google.com/webstore/category/apps
Нужен скрипт.
http://take.ms/3vZz6 - такую информация должен собирать обо всех приложениях
Заявки фрилансеров
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