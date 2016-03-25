Правки в плагине ВП

1. В плагине TOC+ вордпресс не работают кнопки скрыть и показать - kidpuz.ru/pitanie/malysha-v-6-mesyacev. Нужно чтобы заработали + по умолчанию содержание было скрыто.

2. Блок читайте также (иногда реклама гугла) залазят в цитату - можно видеть на той же странице - http://joxi.ru/krD1E8bH0WDddm

Нужно поправить. Цена, сроки?