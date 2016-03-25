Правки в плагине ВП

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Завершен2 заявки113 просмотров

1. В плагине TOC+ вордпресс не работают кнопки скрыть и показать - kidpuz.ru/pitanie/malysha-v-6-mesyacev. Нужно чтобы заработали + по умолчанию содержание было скрыто.

2. Блок читайте также (иногда реклама гугла) залазят в цитату - можно видеть на той же странице - http://joxi.ru/krD1E8bH0WDddm

Нужно поправить. Цена, сроки?

WordPress
9 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

YoshiMuraKun
Александр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
2 дня
Я поставил задачу - человек выполнил. Как бы все)
Хороший заказчик, грамотно и четко изложил все свои требования. Оплата была сделана во время. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

YoshiMuraKun
Александр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад