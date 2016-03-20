Доработка и исправление ошибок на фриланс бирже.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок585 просмотров

Нужен программист или команда для долговременного сотрудничества для доработки и исправления ошибок на фриланс бирже на движке tamaranga. 

Мой движек серьезно дорабатывали, поэтому дело будете иметь с доработанным движком. Работа через договор или безопасную сделку. Нужен чистый код с комментариями.

Любители брать по 10 проектов одновременно, срывать сроки, сдавать недоделанную работу, сдавать работу с багами и т.п., просьба свои услуги не предлагать, зря потеряете время. 

Ссылка на исходный движек: https://tamaranga.com/products/freelance/

О движке Tamarangi: 

Движок полностью самописный, в его основе не используется никаких фреймфорков или других CMS. 

Код движка написан на PHP 5, в качестве СУБД работает с MySQL. 

ООП, модульность, MVC. 

Используется библиотека jQuery. 

Шаблонизатор не используется, все шаблоны собраны на PHP+HTML. 

CSS собирается посредством Less и Sass препроцессоров. 

В качестве фреймворка для основного шаблона дизайна в большинстве продуктов используется Bootstrap. 

Во всех наших продуктах используется полностью самописный фреймворк – BFF. 

Необходимые навыки для работы с движком: 

Опыт разработки на PHP 5.3+, опыт программирования от 3 лет, понимание принципов ООП, MVC 

Знание MySQL, умение анализировать и оптимизировать запросы, мультитабличные запросы (inner/left join), понимание отличий InnoDB/MyISAM 

Знания HTML, CSS и JavaScript 

Знание jQuery 

Умение быстро разбираться в чужом коде 

Знание английского языка на уровне прочтения технической документации 

Будет плюсом: 

Опыт использования одного из средств контроля версий (GIT, SVN) 

Опыт работы в Unix/Unix-like системах 

Опыт работы с любым PHP фреймворком (Yii, Symfony2 и другие) 

Опыт работы со Sphinx 

Знание apache, nginx 

ApacheBootstrapCSSGitHTMLJavaScriptjQueryMySQLNginxPHPSASSYii
9 лет назад
mikrul
Михаил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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