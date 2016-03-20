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Доработка и исправление ошибок на фриланс бирже.
Нужен программист или команда для долговременного сотрудничества для доработки и исправления ошибок на фриланс бирже на движке tamaranga.
Мой движек серьезно дорабатывали, поэтому дело будете иметь с доработанным движком. Работа через договор или безопасную сделку. Нужен чистый код с комментариями.
Любители брать по 10 проектов одновременно, срывать сроки, сдавать недоделанную работу, сдавать работу с багами и т.п., просьба свои услуги не предлагать, зря потеряете время.
Ссылка на исходный движек: https://tamaranga.com/products/freelance/
О движке Tamarangi:
Движок полностью самописный, в его основе не используется никаких фреймфорков или других CMS.
Код движка написан на PHP 5, в качестве СУБД работает с MySQL.
ООП, модульность, MVC.
Используется библиотека jQuery.
Шаблонизатор не используется, все шаблоны собраны на PHP+HTML.
CSS собирается посредством Less и Sass препроцессоров.
В качестве фреймворка для основного шаблона дизайна в большинстве продуктов используется Bootstrap.
Во всех наших продуктах используется полностью самописный фреймворк – BFF.
Необходимые навыки для работы с движком:
Опыт разработки на PHP 5.3+, опыт программирования от 3 лет, понимание принципов ООП, MVC
Знание MySQL, умение анализировать и оптимизировать запросы, мультитабличные запросы (inner/left join), понимание отличий InnoDB/MyISAM
Знания HTML, CSS и JavaScript
Знание jQuery
Умение быстро разбираться в чужом коде
Знание английского языка на уровне прочтения технической документации
Будет плюсом:
Опыт использования одного из средств контроля версий (GIT, SVN)
Опыт работы в Unix/Unix-like системах
Опыт работы с любым PHP фреймворком (Yii, Symfony2 и другие)
Опыт работы со Sphinx
Знание apache, nginx
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