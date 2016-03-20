Доработка и исправление ошибок на фриланс бирже.

Нужен программист или команда для долговременного сотрудничества для доработки и исправления ошибок на фриланс бирже на движке tamaranga.

Мой движек серьезно дорабатывали, поэтому дело будете иметь с доработанным движком. Работа через договор или безопасную сделку. Нужен чистый код с комментариями.

Любители брать по 10 проектов одновременно, срывать сроки, сдавать недоделанную работу, сдавать работу с багами и т.п., просьба свои услуги не предлагать, зря потеряете время.

Ссылка на исходный движек: https://tamaranga.com/products/freelance/

О движке Tamarangi:

Движок полностью самописный, в его основе не используется никаких фреймфорков или других CMS.

Код движка написан на PHP 5, в качестве СУБД работает с MySQL.

ООП, модульность, MVC.

Используется библиотека jQuery.

Шаблонизатор не используется, все шаблоны собраны на PHP+HTML.

CSS собирается посредством Less и Sass препроцессоров.

В качестве фреймворка для основного шаблона дизайна в большинстве продуктов используется Bootstrap.

Во всех наших продуктах используется полностью самописный фреймворк – BFF.

Необходимые навыки для работы с движком:

Опыт разработки на PHP 5.3+, опыт программирования от 3 лет, понимание принципов ООП, MVC

Знание MySQL, умение анализировать и оптимизировать запросы, мультитабличные запросы (inner/left join), понимание отличий InnoDB/MyISAM

Знания HTML, CSS и JavaScript

Знание jQuery

Умение быстро разбираться в чужом коде

Знание английского языка на уровне прочтения технической документации

Будет плюсом:

Опыт использования одного из средств контроля версий (GIT, SVN)

Опыт работы в Unix/Unix-like системах

Опыт работы с любым PHP фреймворком (Yii, Symfony2 и другие)

Опыт работы со Sphinx

Знание apache, nginx