Консультация программиста

Нужна помощь программиста. Есть самописный сайт (интернет-магазин) на php, javascript, sql. Это общая информация, известная о нем. Нужна более подробная информация - с помощью каких языков, технологий он был написан, в какой среде (IDE) была возможна его разработка, инфо о базах данных. А так же необходимо определить версии php, sql и т.д.

Так же есть ряд вопросов относительно этой темы. Если это будет необходимо, предоставлю доступ к хостингу.