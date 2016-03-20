Авторизация через Steam на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки156 просмотров

Здравствуйте!)

У меня есть сайт, там уже стоит авторизация через Steam, но вот в чем подвох, когда я нажимаю на кнопку с авторизацией, и принимаю соглашение, появляется ошибка

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/wosdbtkc/public_html/header.php:150) in /home/wosdbtkc/public_html/index.php on line 125

В итоге у меня просто обновляется страница и в ссылку добавляется /?login

В общем нужно осуществить авторизацию через Steam без всяких ошибок и косяков :З

Надеюсь есть люди которые смогут помочь, и не за заоблачные цены :З

9 лет назад
luparev22
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров