Авторизация через Steam на сайт

Здравствуйте!)

У меня есть сайт, там уже стоит авторизация через Steam, но вот в чем подвох, когда я нажимаю на кнопку с авторизацией, и принимаю соглашение, появляется ошибка

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/wosdbtkc/public_html/header.php:150) in /home/wosdbtkc/public_html/index.php on line 125

В итоге у меня просто обновляется страница и в ссылку добавляется /?login

В общем нужно осуществить авторизацию через Steam без всяких ошибок и косяков :З

Надеюсь есть люди которые смогут помочь, и не за заоблачные цены :З