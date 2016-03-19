Программирование сайта без перезагрузки фона

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки147 просмотров

Добрый день! 

Необходимо разработать на системе МОДХ сайт. На заднем фоне должно проигрываться видео. При переходе по страницам оно не должно перегружаться, прерываться. 

При этом сайт должен успешно индексироваться. 

Макеты готов показать кандидатам. 

Оставляйте скайп, там более удобно и оперативно можем пообщаться.

9 лет назад
ivanovdmitriy
Дмитрий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров