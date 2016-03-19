Необходимо доработать сайт: changers.online Сайт разработан на WordPress. Необходимо изменить дизайн с учётом минимализма, взяв за основу образец: www.ngoaidmap.org (ниже преведены другие проекты, дизайн которых также можно брать, ка ориентир). Детальное ТЗ ...
Доработать сайт на фреймворке laravel.(Рулетка вещей cs:go)
Имеется готовый скрипт на laravel, необходимо доработать функционал, а если быть точнее: –
Сделать комнаты с различной мин./макс. ставкой.(по возможности Ajax, субдомены не приемлемы)
Добавить double game.(так же в отдельной комнате)
Пример: csgofast.com
Наличие опыта работы с приложениями steam приветствуется!
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