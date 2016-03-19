Доработать сайт на фреймворке laravel.(Рулетка вещей cs:go)

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Закрыт2 заявки226 просмотров

Имеется готовый скрипт на laravel, необходимо доработать функционал, а если быть точнее: –  

Сделать комнаты с различной мин./макс. ставкой.(по возможности Ajax, субдомены не приемлемы) 

Добавить double game.(так же в отдельной комнате) 

Пример: csgofast.com 

Наличие опыта работы с приложениями steam приветствуется! 

AJAXLaravel
9 лет назад
Grave68
Антон 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров