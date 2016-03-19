Простой парсер для wordpress

Скрипт парсинга для wp.

Для плагина Geodirectory нужно спарсить поля:

Название (обязательное)

Адрес (обязательное)

Телефон (обязательное)

Сайт (дополнительное)

Логотип (дополнительное)

Фото товаров (дополнительное)

Названия товаров как теги (дополнительное)

Сгенерировать привязку к карте (Координаты) (обязательное)

Парсер нужен под один источник.

Схема работы:

В парсере будут указываться ссылка-донор, категории из геодиректори куда загружать, статус пользователя после загрузки, опцию загружать/незагружать товары, таймаут. Нажимаем Пуск.

Парсер должен пройтись по всем фирмам, возможен двойной переход на закладку или внутреннюю ссылку. Также парсер должен пройтись по страницам пагинации.

Парсер должен проверять на дубли.

В результате должен генерироваться пользователь (как и при регистрации с фронтенда).

Если какое-то обязательное поле не загрузилось – анкета сохраняется неопубликованной.

WordPress сайт http://goo.gl/l3mbZG

донор http://goo.gl/Lk7tvs