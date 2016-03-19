Поправка кода

$29
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка100 просмотров

1.Исправить ошибки в надстройке комментариев

2.Исправить ошибки в платежной системе

9 лет назад
maxigood84
Максим 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Рекомендую всем. Сделал все быстро и качественно. Всегда на связи.
Максим ясно поставил задачу и предоставил грамотное ТЗ. Оплату произвёл сразу после выполнения заказа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад