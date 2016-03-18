Сверстать лендинг. Разработать или насадить на cms и реализовать возможность обычному смертному работать с каталогом. Добавить 5 визуальных эффектов ( не сложных, подробности опиши в личку ) Адаптивная верстка. Подключить формы ...
Найти и удалить зловредный код, с нежелательной рекламой на моем сайте
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- Выявить и удалить весь зловредный код
- По логам и анализу безопасности выявить способ , которым был осуществлен взлом.
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