Найти и удалить зловредный код, с нежелательной рекламой на моем сайте

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Закрыт8 заявок166 просмотров

http://www.diamond-technologies.com/about-us/

- Выявить и удалить весь зловредный код 

- По логам и анализу безопасности выявить способ , которым был осуществлен взлом. 

9 лет назад
VARLOL
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров