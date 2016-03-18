Сделать копию сайта с последующей адаптацией

Есть сайт-донор (адрес в личку), который после 100% копирования требуется адаптировать под наши возможности и привязать наши исходные данные.

Клонировать сайт с админкой, полным функционалом и дизайном.

То есть, создать новый работоспособный сайт и разместить его на "моём" хосте.

Сопроводить сайт подробной инструкцией для администратора.

Желательно увидеть сайт на CMS Битрикс.

Основное предпочтение к потенциальному исполнителю - продолжение в дальнейшем сотрудничества по данному проекту.

Адаптивность (планшет и мобильный)+кроссбраузерность+кроссвалидность+личный кабинет.

Готов услышать рекомендации. Возможно постройка сайта с нуля по образу и подобию... Студии удаляю сразу!