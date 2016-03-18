Нужно сверстать несколько страниц, добавить скрипты (согласно тз). Бюджет обсуждается после вашего детального ознакомления с проектом.
MODX доработка существующего сайта
Требуется натянуть новый дизайн (3 шаблона) и сделать ряд доработок (формы обратной связи, поправить URL адреса и мета-параметры, исправить несколько багов) для сайта lingvotech.com
Также иногда возникают определенные доработки - какие-то правки по SEO, новые сервисы, карты, парсинг из интернета итп
Вот ссылка на новую верстку: https://www.dropbox.com/s/ovosnev8ex4pquy/lingvotech_new.rar?dl=0
Сколько стоит выполнение данной задачи?
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