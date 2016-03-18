Настроить поведение различных трекеров в разных статусах Redmine

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Сетьцентров мобильной электроники «Цифроград»

(г.Уфа) предлагает Вам рассмотреть

сотрудничество по проведению настроек

Redmine – открытогосерверного веб-приложения для управления

проектами и задачами.Врезультате настроек мы намерены получить

планировщик, полностью адаптированный

к реалиям бизнеса нашей компании, который

обеспечит возможность:

  • Ставить четкие цели и задачи по SMART
  • Создавать планы с четкой структурой целей и задач
  • Переводить задачи по статусам1 (состояниям) в определенной

    последовательности

  • Проводить мониторинг состояния (от планирования до завершения)

    • и результатов задач

  • Четко и однозначно распределять участников задач по ролям

    • с соответствующими правами и обязанностями,

    распределять другие ресурсы (материальные,

    информационные)

  • Четко распределять и вести учет затрат времени.

На данныймомент планировщик установлен в нашей

компании и проведены первые настройки.

Для того, чтобы обеспечить указанные

выше возможности необходимо с выполнить

дополнительные настройки, что требует

специальной компетентности. В связи с

этим компания ведет поиск и отбор

специалистов, компетентных в области

настройки Redmine 1 Статусы отражают этапы разработки

задач, их выполнения и приемки результата.

Статусы представляют собой отдельную

сущность с возможностью определения

прав на назначение статуса для различных

ролей (например, статус «снято» может

присвоить только ответственный за

планирование) или определение актуальности

задачи (например, «планирование»,

«назначено» — актуальные, а «завершено»,

«снято» — нет).

9 лет назад
prog134
Расим 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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