Требуется настроить CSV импорт товаров на движке ShopOS (написать плагин или модуль). Нужна возможность изменять цены при импорте на %. Образец файла и подробности, пришлю по запросу.
Настроить поведение различных трекеров в разных статусах Redmine
Сетьцентров мобильной электроники «Цифроград»
(г.Уфа) предлагает Вам рассмотреть
сотрудничество по проведению настроек
Redmine – открытогосерверного веб-приложения для управления
проектами и задачами.Врезультате настроек мы намерены получить
планировщик, полностью адаптированный
к реалиям бизнеса нашей компании, который
обеспечит возможность:
- Ставить четкие цели и задачи по SMART
- Создавать планы с четкой структурой целей и задач
- Переводить задачи по статусам1 (состояниям) в определенной
последовательности
- Проводить мониторинг состояния (от планирования до завершения)
- Четко и однозначно распределять участников задач по ролям
- Четко распределять и вести учет затрат времени.
и результатов задач
с соответствующими правами и обязанностями,
распределять другие ресурсы (материальные,
информационные)
компании и проведены первые настройки.
Для того, чтобы обеспечить указанные
выше возможности необходимо с выполнить
дополнительные настройки, что требует
специальной компетентности. В связи с
этим компания ведет поиск и отбор
специалистов, компетентных в области
настройки Redmine 1 Статусы отражают этапы разработки
задач, их выполнения и приемки результата.
Статусы представляют собой отдельную
сущность с возможностью определения
прав на назначение статуса для различных
ролей (например, статус «снято» может
присвоить только ответственный за
планирование) или определение актуальности
задачи (например, «планирование»,
«назначено» — актуальные, а «завершено»,
«снято» — нет).
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