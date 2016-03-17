Нужен специалист по modx revo.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужен специалист по modx revo.

1. Нужна интеграция с crm bitrix

2. Нужно реализовать экспорт/импорт товаров.

MODX
9 лет назад
riasoft
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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