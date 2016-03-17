Калькулятор расхода

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок182 просмотра

Нужно разработать вот такой простой калькулятор на Javascript

В качестве шаблона можно использовать уже готовый bootstrap

BootstrapJavaScript
9 лет назад
nariman_s
Нариман 
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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