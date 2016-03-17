Калькулятор расхода

Здравтвуйте! Возможно буду выражаться не правильно, но надеюсь Вы меня поймёте. Мне нужен модуль, который будет выводить определённую информацию, по заданным параметрам. Для начала авиабилеты. В модуле должен быть стандартные пункты, откуда, куда ...