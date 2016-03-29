установил скрипт доски объявлений и обнаружил , что не всё коректно работает . во первых не работает пополнение личного счёта через вебмани и картами оплаты . второе это то самое поднятие объявления или выделение цветом ...
Написать программу составления таблицы BAD BLOCKS для NAND Flash
требуется написать программу для обработки файлов до 2Гб
1. сравнить входной файл с эталонным, посчитать количество и положение бэдблоков
2. составить таблицу бэдблоков и записать ее во входной файл
алгоритм построения таблицы и подсчета контрольной суммы - известен.
входные параметры - размер блока, входной файл
лучше консольную, без интерфейса
Выбранный исполнитель
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