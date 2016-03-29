Написать программу составления таблицы BAD BLOCKS для NAND Flash

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки164 просмотра

требуется написать программу для обработки файлов до 2Гб

1.  сравнить входной файл с эталонным, посчитать количество и положение бэдблоков 

2.  составить таблицу бэдблоков и записать ее во входной файл

алгоритм построения таблицы и подсчета контрольной суммы - известен.

входные параметры - размер блока, входной файл

лучше консольную, без интерфейса

9 лет назад
AnthonyStealth
Антон 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ruzzz
42 года
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Был
год назад
9 лет назад
$15
1 день
Очень даволен! Буду еще обращаться!
Все хорошо

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ruzzz
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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