Исправление недочётов в доске объявлений

$28
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки188 просмотров

установил скрипт доски объявлений и обнаружил , что не всё коректно работает . во первых не работает пополнение личного счёта через вебмани и картами оплаты . второе это то самое поднятие объявления или выделение цветом , оно есть но не работает . и те цены что устанавливаются в админке на поднятие и выделение объявлений после изменения в админке не меняются на сайте , как будто этот раздел админки не связан с скриптом. вроде всё цена 2000 рублей думаю для того кто понимает работы на пару часов, если кого заинтересует данная работка пишите ).

9 лет назад
stasyc999
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Nabster01
Ильяс 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$25
2 дня
Ильяс взял мою работу за вполне разумную цену, затем начал править мой сайт принимая во внимание каждый мой каприз. скажу честно придираться я умею)) , но Ильяс без разговоров выслушал всё что мне в голову пришло и где надо поправил мой идей, согласовывая каждое действие со мной. На протяжение всего срока выполнения заказа,Ильяс был на связи . Заказ был сдан раньше времени и в полном соответствий того что я хотел увидеть, что не мало важно для меня как заказчика. вообщем рекомендую Ильяса как ответственного и добросовестного исполнителя, знающего своё дело на все 100% .моя оценка 10 баллов из 10 , надеюсь на долгое сотрудничество)).
Станислав отличный заказчик было предоставлено ТЗ обширное и точное. За время выполнения проекта был всегда на связе сразу же давал правки где было не так как задумывалось Станиславом, все доступы были предоставленные по первому требованию. Оплата была произведена сразу же после завершения проекта. Отлично сработались, надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

Nabster01
Ильяс 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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