Добрый день! Необходимо реализовать калькулятор, калорий. С возможностью добавления продуктов, их описания, калорийности БЖУ и прочего. В качестве примера того, что должен показывать калькулятор - можно посмотреть на ambal. Пишите предложения сразу с ценой, ...
Исправление недочётов в доске объявлений
установил скрипт доски объявлений и обнаружил , что не всё коректно работает . во первых не работает пополнение личного счёта через вебмани и картами оплаты . второе это то самое поднятие объявления или выделение цветом , оно есть но не работает . и те цены что устанавливаются в админке на поднятие и выделение объявлений после изменения в админке не меняются на сайте , как будто этот раздел админки не связан с скриптом. вроде всё цена 2000 рублей думаю для того кто понимает работы на пару часов, если кого заинтересует данная работка пишите ).
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