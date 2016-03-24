Исправление недочётов в доске объявлений

Ильяс взял мою работу за вполне разумную цену, затем начал править мой сайт принимая во внимание каждый мой каприз. скажу честно придираться я умею)) , но Ильяс без разговоров выслушал всё что мне в голову пришло и где надо поправил мой идей, согласовывая каждое действие со мной. На протяжение всего срока выполнения заказа,Ильяс был на связи . Заказ был сдан раньше времени и в полном соответствий того что я хотел увидеть, что не мало важно для меня как заказчика. вообщем рекомендую Ильяса как ответственного и добросовестного исполнителя, знающего своё дело на все 100% .моя оценка 10 баллов из 10 , надеюсь на долгое сотрудничество)).