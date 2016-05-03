Cпарсить контент с wp блога

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Завершен4 заявки143 просмотра

Доброго дня 

Есть сайт донор http://onlineshoppingbuddy.com/ ( не мой)

нужно перекинуть весь контент на сайт http://topdailydeal.net/

288 постов и раскинуть по категориям 

вобщем всё как на сайте доноре полная копия

WordPress
9 лет назад
shenya22
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

butterfly514
Алина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$30
2 дня
Всё супер
Рекомендую сотрудничать с Евгением.

Заявки фрилансеров

butterfly514
Алина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад

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