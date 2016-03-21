Скопировать форму обратной связи с сайта-донора и сделать её рабочей

Здравствуйте.

Требуется скопировать форму (см. пример) с сайта-донора и подвязать к ней скрипт, чтобы она отправляла данные на почту.

1. Код формы по сути можно не менять, только почистить от лишнего и подвязать скрипт для отправки вводимых данных

2. Сайт-донор - _fm-hitek.ru_