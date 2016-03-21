Скопировать форму обратной связи с сайта-донора и сделать её рабочей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок158 просмотров

Здравствуйте.

Требуется скопировать форму (см. пример) с сайта-донора и подвязать к ней скрипт, чтобы она отправляла данные на почту.

1. Код формы по сути можно не менять, только почистить от лишнего и подвязать скрипт для отправки вводимых данных

2. Сайт-донор - _fm-hitek.ru_

9 лет назад
QIWI24
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$8
1 день
Отлично справился с работой, всё быстро и качественно. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад