1. Нужен опытный специалист который сможет прикрутить к действующему сайту возможность принимать платежи через walletone.com. На данный момент есть прикрученные Робокасса и интеркасса, нужно к ним в компанию прикрутить и Единую касса walletone. Чтобы ...
Скопировать форму обратной связи с сайта-донора и сделать её рабочей
Здравствуйте.
Требуется скопировать форму (см. пример) с сайта-донора и подвязать к ней скрипт, чтобы она отправляла данные на почту.
1. Код формы по сути можно не менять, только почистить от лишнего и подвязать скрипт для отправки вводимых данных
2. Сайт-донор - _fm-hitek.ru_
Выбранный исполнитель
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