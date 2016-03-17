Мелкие работы с сайтом на движке опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки119 просмотров

Нужен человек, которые хорошо понимает опенкарт.

Есть список мелких задач по этому сайту, типа: правки шаблонов писем, которые приходят клиенту; сделать правки на страницах сайта, которые не отображены в админке опен карт; микроразметка для карточек товаров и страницы контакты....

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Opencart
9 лет назад
seora
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров