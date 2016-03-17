Требуется форма обратной связи

Есть плагин Responsive Lightbox (https://wordpress.org/plugins/responsive-lightbox/), мы его кастомизировали так, чтобы в лайтбоксе показывалась реклама. Лайтбокс состоит из 3х областей (http://c2n.me/3vFnWEf.jpg) , в которых можно вставить рекламный код. Каждая из них реализована через iframe ...