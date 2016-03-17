Требуется форма обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки140 просмотров

Приветствую.

Требуется форма обратной связи, как на скриншоте.

От вас сумма и срок выполнения! Без суммы и срока заявки не буду смотреть.

9 лет назад
QIWI24
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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