Ищу человека с опытом настройки и использования paypal. У кого есть свободное время помочь разобрать один вопрос. Естественно не бесплатно. Обсудим в скайпе, пишите свой скайп - добавлюсь сам
Нужно создать страницу на сайте с рекламными материалами.
На странице нужно создать 8 блоков.
В Контакте, Одноклассники, Фейсбук, Twitter, Instagram, YouTube, размещение
бесплатной рекламы, участие в различных форумах.
Для соц. сетей в каждом блоке размещенышаблоны рекламных материалов и текстовые посты с инструкцией, как пользоваться
этими материалами. Участник сайта выполняет инструкции, пользуется тем блоком,
где у него есть своя страница в соц. сетях. Для Instagram, YouTub пошаговая
инструкция, как правильно использовать материалы видео и фото для продвижения
сайта. В блоке бесплатной рекламы должны быть тексты с шаблонами рекламных
объявлений и ссылки на сайты, где нужно разместить эти объявления. Для участия
в форумах должны быть расписаны темы форумов и список ссылок на участия в
форумах. При этом вся информация на странице сайта меняется в периодичности,
через каждые 24 часа. Должно быть заготовлено 3 страниц сайта, которые
меняются. Это, что бы не попасть под спам. Должно быть всё очень просто.
Заходит зарегистрированный участник на страницу со своего личного кабинета,
выбирает посты копирует и размещает на своих страницах в соц. сетях, оставляет
заготовленные комментарии под определёнными вариантами видео и уходит со
страницы. Все должно быть легко, просто и быстро. Поэтому нужен специалист в
этой области, который предложит, как лучше всё создать, напишет материалы и
сверстает страницу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Сайт развернут http://craftukraine.promone.com.ua/ Доработки указаны в файле "доработки" Расположение блоков на посадочной в файле "LP_CraftU" Пож-ста, оцените стоимость работы и сроки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $35
Типовая конфигурация 1с:Розница, стандартная обработка синхронизации по средствам POST запросов. Необходимо поправить модуль/php-разборщик xml (CommerceML), который когда-то работал. Подробнее напишу в скайп исполнителю, для обсуждения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Сайт : remkom1.ru Нужно : Убрать в шапке текст Без предоплаты Настроить почту что бы с ящика письма входящие копировались на другой ящик Разместить код ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт на modx 1.0.12. Есть дыра с вирусами, нужно обновить до либо до 1.0.13, либо до 1.0.15, но локально, т.к. нужно перепроверить все, чтобы сайт работал точно, потом только на сервере. Также нужна правка ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! На сайте появилось сообщение: Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/u3081/public_html/engine/modules/xf_topics/run2.php on line 63 ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день Мы (flexi.ink) открываем вакансию PHP разработчика для удаленной работы. Мы занимаемся аутсорсингом, работаем с различными frameworks и CMS. Проекты разного уровня сложности, от фиксинга мелких багов, до разработки проектов с ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть скрипт парсинга на MultiCurl, все работает, но хочется чтоб данные сразу выводились а не ждал полного завершение скрипта, одним словом нужно отключить буфер в скриптеВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
1. Необходимо добавить рубрику г. Зеленоград 2. Не все квартиры (Вторичное жилье), которые размещены через Администрирование, отображаются на сайте. 3. В разделе Продажа во вкладке Расположение (до сортировки) отображаются ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад