Нужно создать страницу на сайте с рекламными материалами.

На странице нужно создать 8 блоков.

В Контакте, Одноклассники, Фейсбук, Twitter, Instagram, YouTube, размещение

бесплатной рекламы, участие в различных форумах.

Для соц. сетей в каждом блоке размещенышаблоны рекламных материалов и текстовые посты с инструкцией, как пользоваться

этими материалами. Участник сайта выполняет инструкции, пользуется тем блоком,

где у него есть своя страница в соц. сетях. Для Instagram, YouTub пошаговая

инструкция, как правильно использовать материалы видео и фото для продвижения

сайта. В блоке бесплатной рекламы должны быть тексты с шаблонами рекламных

объявлений и ссылки на сайты, где нужно разместить эти объявления. Для участия

в форумах должны быть расписаны темы форумов и список ссылок на участия в

форумах. При этом вся информация на странице сайта меняется в периодичности,

через каждые 24 часа. Должно быть заготовлено 3 страниц сайта, которые

меняются. Это, что бы не попасть под спам. Должно быть всё очень просто.

Заходит зарегистрированный участник на страницу со своего личного кабинета,

выбирает посты копирует и размещает на своих страницах в соц. сетях, оставляет

заготовленные комментарии под определёнными вариантами видео и уходит со

страницы. Все должно быть легко, просто и быстро. Поэтому нужен специалист в

этой области, который предложит, как лучше всё создать, напишет материалы и

сверстает страницу.