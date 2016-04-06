Доделать модуль синхронизации 1с и Prestashop

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка113 просмотров

Типовая конфигурация 1с:Розница, стандартная обработка синхронизации по средствам POST запросов.

Необходимо поправить модуль/php-разборщик xml (CommerceML), который когда-то работал. 

Подробнее напишу в скайп исполнителю, для обсуждения.

PHPPrestaShop
9 лет назад
freenerv
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

itskander
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 лет назад
$25
5 дней
Все отлично!
Рекомендую как добросовестного и терпеливого заказчика. Все вопросы решались по согласованию. Оплата по договоренности. Всегда на связи.

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itskander
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 лет назад