Разработка плагина под cms Joomla

Необходимо разработать плагин для joomla 3 работающий по API с внешней системой

API сервиса Perelink

Для получения списка связей для страницы необходимо отправить GET запрос вида:

http://perelink.binet.pro/service/otvet.php?proj=site.ru&url=http://site.ru/post1/&code=abcdefghi1234567890

где "site.ru" - название вашего проекта в системе перелинковки, http://site.ru/post1/ - страница, для которой необходимо получить перелинковку.

code - код защиты, если он сгенерирован в системе, то осуществляется проверка и если код отсутствует или не совпадает с кодом в системе, то ответом будет сообщение об ошибке "Project not found" с кодом HTTP 404

В ответ будет возвращён массив в JSON-формате:

[["in_url","out_url","key","type","anchor_text","environment"]]

Где:

in_url - url страницы донора

out_url - url страницы рецепиента

key - ключ в системе

type - тип перелинковки, text - в тексте, posle -после текста

anchor_text - текст ссылки

environment - окружение ссылки, включая саму ссылку, для связей в тексте

Так же необходимо сделать специальные вставки в начале и конце текста на вашем сайте, чтобы система понимала с каким текстом ей работать:

- в начале

- в конце