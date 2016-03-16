Показ номера телефона в зависимости от региона [Joomla 3.x]

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки92 просмотра

Необходимо на сайте, в зависимости от региона посетителя, показывать свой номер. Регионов будет 2 и один по дефаулту, где посетитель не из этих 2-х регионов - показывается дефаултный.

CMS Joomla 3.x

Joomla
9 лет назад
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров