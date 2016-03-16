Задача: скопировать, восстановить back-end и доработать (немного изменить номенклатуру комплектующих) калькулятор на JS. http://goo.gl/Tx4O7n JS-скрипт открыт: http://goo.gl/oPAfLt "back-end" - csv-файл, структуру можно вытащить из скрипта или сделать новую. Админка не ...
Показ номера телефона в зависимости от региона [Joomla 3.x]
Необходимо на сайте, в зависимости от региона посетителя, показывать свой номер. Регионов будет 2 и один по дефаулту, где посетитель не из этих 2-х регионов - показывается дефаултный.
CMS Joomla 3.x
Заявки фрилансеров
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