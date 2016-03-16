Доработки по сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок116 просмотров

Требуется внести  доработки по сайту, внесения изменений и тд и тп

Первое что необходимо сделать это поправить мобильную версию сайта pereezd-neva.ru

Главное все делать в срок и быть на связи.

9 лет назад
nikitovskiy
Никита 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров