Настроить парсер WPGrabber для 2х сайтов

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Закрытнет заявок127 просмотров

Необходимо поправить работу плагина WPGrabber для уже существующих шаблонов.

Ранее все работало, но источник парсинга изменил структуру ссылок и дизайн.

9 лет назад
balboa
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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