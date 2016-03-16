Задача: скопировать, восстановить back-end и доработать (немного изменить номенклатуру комплектующих) калькулятор на JS. http://goo.gl/Tx4O7n JS-скрипт открыт: http://goo.gl/oPAfLt "back-end" - csv-файл, структуру можно вытащить из скрипта или сделать новую. Админка не ...
Настроить парсер WPGrabber для 2х сайтов
Необходимо поправить работу плагина WPGrabber для уже существующих шаблонов.
Ранее все работало, но источник парсинга изменил структуру ссылок и дизайн.
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