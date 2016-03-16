Необходимо улучшить Recording, подключенный на сайте через TWILIO

Исполнитель взял деньги только за написание кода. Поэтому программа не работает со многими браузерами и микрофонами.

Теперь необходимо код изменить так, чтобы расширить диапазон использования программы.

Ищу настоящего опытного специалиста, который при необходимости сможет консультироваться с фирмой

на английском.