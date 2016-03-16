Необходимо адаптировать сайт master-aav.ru под мобильныеустройства. Опишу текущую проблему отображения сайта на мобильныхустройствах - к примеру на 5 айфоне, при горизонтальной ориентации все ок, а при вертикальной, часть контента отображается не корректно. Нужно ...
Необходимо улучшить Recording, подключенный на сайте через TWILIO
Исполнитель взял деньги только за написание кода. Поэтому программа не работает со многими браузерами и микрофонами.
Теперь необходимо код изменить так, чтобы расширить диапазон использования программы.
Ищу настоящего опытного специалиста, который при необходимости сможет консультироваться с фирмой
на английском.
Заявки фрилансеров
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