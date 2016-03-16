Необходимо улучшить Recording, подключенный на сайте через TWILIO

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок84 просмотра

Исполнитель взял деньги только за написание кода. Поэтому программа не работает со многими браузерами и микрофонами.

Теперь необходимо код изменить так, чтобы расширить диапазон использования программы.

Ищу настоящего опытного специалиста, который при необходимости сможет консультироваться с фирмой

на английском. 

9 лет назад
Gleohan
58 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Адаптация сайта под мобильные устройства.

    Необходимо адаптировать сайт master-aav.ru под мобильныеустройства.  Опишу текущую проблему отображения сайта на мобильныхустройствах  - к примеру на 5 айфоне, при горизонтальной ориентации все ок, а при вертикальной, часть контента отображается не корректно. Нужно ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка работы сайта

    $20

    Последний месяц сайт стал медленно грузиться, доска объявлений, выскакивают ошибки. Нужна помощь в настройке. http://radiocomponent.com.ua/ Указывайте срок, стоимость работ. Предоплаты нет, оплата по выполнению задачи, даю доступ к серверу.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка модуля/доработка og invite

    Нужно разработать (или доработать organic groups invite) модуль приглашений для Drupal 7 на основе Organic groups При создании нового пользователя создается одноименная группа, членом которой является созданный пользователь. ---------------------- Необходимый ...

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модуль инвайтов для drupal

    Нужно разработать (или доработать organic groups invite) модуль приглашений для Drupal 7 на основе Organic groups При создании нового пользователя создается одноименная группа, членом которой является созданный пользователь. ---------------------- Необходимый ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    Сайт sigma-med.ru  1. Нужно добавить несколько полей в форму оформления заказа, через админку это не выходит  2. Нужно изменить шаблон письма заказа, которое приходит нам.  3. В корзине сделать всплывающее окно, если ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать сайт для сбора игровой статистики

    Черновая верстка http://stat.rbbrand.ru/. Это сайт статистики для пейнтбольного клуба.  Все данные заносятся в таблицу, а оттуда через простые формулы формируются сборные таблички по игрокам,  командам, рейтингу и т.п. Выбор платформы на ваше усмотрение, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Работы по opencart

    Нужно сделать следующее, для сайта обоев. Пример калькулятора http://артстена точка рф/kalkulyator?photo=8136 1.1 Калькулятор работает по следующей схеме, умножает высоту на ширину, тем самым получается количество квадратных метров которые умножаются на стоимость фактуры в итоге ...

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад