Работы по opencart

Нужно сделать следующее, для сайта обоев.

Пример калькулятора http://артстена точка рф/kalkulyator?photo=8136

1.1 Калькулятор работает по следующей схеме, умножает высоту на ширину, тем самым получается количество квадратных метров которые умножаются на стоимость фактуры в итоге получаем итоговую стоимость.

1.2 Высота картинки по умолчанию сразу 320см а ширина рассчитывается относительно высоты картинки. ПРИМЕР: если картинка 400х800px то получается высота 320см, а ширина 640см.

1.3 Такая же форма заказа как по ссылке в примере.

В целом как было указано в примере нужно оформить также карточку товара.

2. Задача вторая возможность этому калькулятору работать по фотографиям загружаемых пользователем. ПРИМЕР: http://артстена точка рф/svoe-foto

По стоимости и срокам пишите сразу. Если есть вопросы напишите в личку, отвечу всем.