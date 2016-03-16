Игра html5+php

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Закрыт3 заявки173 просмотра

Требуется отредактировать код php для HTML5 игры. Игра играет с ошибками. Основные файлы взаимодействия прикрепляю ( js+php )

HTMLJavaScriptPHP
9 лет назад
Sun28
Петр 
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров