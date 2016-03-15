Веб-Разработка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Мы    ищем   веб-разработчика, cо   знанием  английского  языка,  по крайней мере, с 5 и более летним опытом работы. Кандидат должен иметь значительный опыт работы со следующими технологиями:

- ASP.NET MVC 4 and up (excluding ASP.NET Core 1) 

- C# 

- HTML 5, JQuery

- Twitter bootstrap 3 and up 

- AngularJS considered a plus 

- MS SQL Server 2008 and up 

- Git, Atlassian Bitbucket, Github 

- MS Azure, AWS 

- Agile, TDD

ASP.NETBootstrapGitHTMLjQuerySQL
9 лет назад
tApesh
45 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров