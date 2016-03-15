Интеграция верстки в Joomla и ее модули. Фильтр по данным из модуля

Верстка частично интегрирована в дизайн, но вот с кастомным модулем проблема.

Необходимо интегрировать дизайн в шаблоны модуля, точнее, чтобы данные из него выводились в новый диз.

Плюс реализовать расширенный поиск по данным из этого модуля.

Этапы:

1. вывести существующие объекты на главную в то место где они должны быть

2. сделать карточку объекта на основе тех данных что имеются и используя новый шаб

3. вывести объекты на страницу объектов согласно макетам

4. вывести реестр квартир в новый шаблон сайта

5. поиск по данным модуля