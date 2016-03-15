Обернуть серое PHP-АПИ WhatsApp REST сервисом

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки155 просмотров

Необходимо обернуть серое АПИ WhatsApp https://github.com/mgp25/Chat-API REST сервисом.

Требуемые endpoints:

системные

- requestSms (examples/registerTool шаг 1): на вход телефон, на выход подтверждение

- register (аналог registerTool): на вход телефон + код, на выходе password

- blockChecker

- resetAccount

- start: подключиться и начать polling

- stop: корректно завершить 

отправка

- отправка сообщения sendMessage

- отправка сообщения с медиа sendMedia

внутри сервиса

- polling

- webhook для трансляции полученных сообщений 

- webhook для трансляции всех прочих ивентов

- база контактов ("записная книжка") с синхронизацией

все готовить для размещения на Azure

репо серого апи использовать как git submodule 

обязательное логгирование https://logentries.com/doc/php/

GitPHP
9 лет назад
XakPC
Павел 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров