WP: авторизация через соц.сети + фишки для вовлечения аудитории

Стоит задача на WP реализовать следующие вещи:

1. Авторизация\регистрация во всплывающем окне через стандартную регу и с помощью социалок. Для реги через социалки есть плагин https://wordpress.org/plugins/oa-social-login/, но проблема в том, что "урл страницы автора" в случае реги через

контакт корректно не транслиттируется, то есть для урла берется русское

имя-фамилия с пробелом.

2. Страница автора - аватарка автора, доп инфа "о себе", рейтинги

активности и анонсы его последних записей и последних комментов с

возможностью просмотреть все записи этого автора и все его комменты.

Касаемо рейтингов - один это счетчик лайков-благодарностей за посты и комменты автора

Второй - рейтинг активности, зависящий и от числа комментов и от числа благодарностей.

3. Возможность благодарить за пост или коммент после быстрой регистрации

через всплывающее окно. После реги пользователь возвращается на

страницу, на которой он эту регу инициировал.

4. Топ авторов по рейтингу и числу благодарностей с сортировками по убыванию-увеличению.

5. Страница с листингом последних комментов в формате: превью+название поста+текстовый анонс+ сам коммент с датой его появления.

6 Фильтры-для листингов постов:

-показать обсуждаемые(с недавними комментами)

-показать без комментов

-показать новые

Интересно насколько это реализуемо, примерный ценник(за функционал, отрисовка и базовая верстка будет) и сроки воплощения, пусть и частичного.