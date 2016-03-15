Необходимо на сайте создать страницы с данными

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

Необходимо на сайте создать страницы с данными 

1) Исходные данные (текст) берем с другого сайта.

2) Подготавливаем данные:очищаем код, вставляем заголовок, ключевики, заполняем метатеги

Создаем страницу.

3) Какие – то страницы уже созданы на сайте, их необходимо будет заменить/обновить/очистить/отредактировать информацию.  

Всего нужно создать/отредактировать 1795 страниц.

4) После создания или в момент создания (на Ваше усмотрение),

 на основной странице (общий список) , вывести гиперссылки на эти созданные страницы.

Цена за весь проект 5000 рублей.

Сроки сполнения - неделя.

Сайт -  джумла

Определение ранее созданных страниц - путем выборки из категории или путем ошибки (создание материала с аналогичным алиасом) 

Оплата  в рублях, вебмани, на R кошелек. 

Joomla
9 лет назад
Olka1-80
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров