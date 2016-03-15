Доработать скрипт Автокассир. Оповещения из СМТП а не PHPмайлер

Здравствуйте!

Есть скрипт интренет магазина автокассир, он отправляет опопвещения и уведомления на почту заказавшего человека через ПХП майлер или что тип того (стандартное для скриптов без настроек с хостинга), но эти письма не подписаны ДКИМ и прочим добром и попадают в спам или вообще не приходят.

Эту проблему нужно решить:

+ Сделать возможность - добавить файл к скрипту где указать настройки дким и спф и дмарк

+ а также СМТП сервера (с возможностью внешнего и с этого же хоста но руками указать)

+ Письма должны отправляться с подписью

Все это нужно сделать на своем или тестовом хосте (я могу дать) где будет стоять скрипт (я могу дать) и вы сделаете все как описано выше, потом объясните какой конкретно файл добавить в скрипт на другом рабочем сайте (доступ к которому я не дам) и что нужно прописать чтобы все заработало.

Желательно от вас опыт в работе с автокассиром или пхп-майлером и понимание устройства подписей ДКИМ и прочего антиспам добра.

Возможно это пару строк кода для того кто разбирается как подключить функции.

Оплата после работы и проверки через спам тестер.