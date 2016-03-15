Есть сайт wrbs.ru Щас требуется доделать, в плане оформления, поправить верстку, настроить отображение записей, и оформить формы заказа и авторизации. Настроить виджеты отображения категорий и меток Планируется добавить доску объявлений, продажа инвентаря с ...
Доработать скрипт Автокассир. Оповещения из СМТП а не PHPмайлер
Здравствуйте!
Есть скрипт интренет магазина автокассир, он отправляет опопвещения и уведомления на почту заказавшего человека через ПХП майлер или что тип того (стандартное для скриптов без настроек с хостинга), но эти письма не подписаны ДКИМ и прочим добром и попадают в спам или вообще не приходят.
Эту проблему нужно решить:
+ Сделать возможность - добавить файл к скрипту где указать настройки дким и спф и дмарк
+ а также СМТП сервера (с возможностью внешнего и с этого же хоста но руками указать)
+ Письма должны отправляться с подписью
Все это нужно сделать на своем или тестовом хосте (я могу дать) где будет стоять скрипт (я могу дать) и вы сделаете все как описано выше, потом объясните какой конкретно файл добавить в скрипт на другом рабочем сайте (доступ к которому я не дам) и что нужно прописать чтобы все заработало.
Желательно от вас опыт в работе с автокассиром или пхп-майлером и понимание устройства подписей ДКИМ и прочего антиспам добра.
Возможно это пару строк кода для того кто разбирается как подключить функции.
Оплата после работы и проверки через спам тестер.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно только программирование на bitrix, остальное готово, не сложный сайт. От вас постоянная доступность скайп или viber для переговоров в основном голосом. Просьба стоимость дня работы, спасибо.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Настроить автоматическую передачу по API из CoMagic+Битрикс24 данные о продажах (сделках) по Measurement Protocol в Google Analytics.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен лэндинг. Тематика недвижимость у моря. Структура готова, тексты есть. Нужен специалист с опытом создания лэндингов с хорошей конверсией. Делать нужно в конструкторе WIX. Опыт обязателен. Предложения с завышенным ценником ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется лендинг для одного игрового портала, сделан на html. Нужно реализовать авторизацию/регистрацию на нем через этот портал. Имеется REST API, но нету времени разбираться, так как скинули все в последний момент. Нужен человек, который сможет ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Есть сайт: Automama.su Обновили дизайн, без серьезных изменений в структуре, все осталось на своих местах (см. макеты). Админка CMS: http://joxi.ru/8AnV6yLhqXwE7A Требуется натяжка уже готовой верстки ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Добрый день! В компоненте Mosets Tree на Joomla 2.5 расширен функционал. А именно дополнительные поля. Эти дополнительные поля размещены в категориях, при клике на которые происходит перестроение страницы и отображаются только те материалы, которые ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
http://letsplay.ee/pood/ru/broneerimine-p50 Нужно сделать по образу и подобию того, что в ссылке. От вас жду предложений по сроку и цене, примеры сделанных ранее похожих работ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть интернет-магазин по продаже чая на OpenCart Version 1.5.1.3 Нужно улучшить форму заказа и, возможно, улучшить внешний вид сайта.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад