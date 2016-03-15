Форма заказа+улучшение вида сайта на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки115 просмотров

Есть интернет-магазин по продаже чая на OpenCart Version 1.5.1.3

Нужно улучшить форму заказа и, возможно, улучшить внешний вид сайта.

Opencart
9 лет назад
Tuchynska
40 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров