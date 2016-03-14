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Требуется партнер со знанием JS для участия в проэкте
Есть работающий но с большими костылями виджет обратного звонка для сайтов. Нужен специалист по JS для участия в проекте на правах партнера.
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