Требуется партнер со знанием JS для участия в проэкте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок140 просмотров

Есть работающий но с большими костылями виджет обратного звонка для сайтов. Нужен специалист по JS для участия в проекте на правах партнера.

JavaScript
9 лет назад
gde_ti
Иван 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров