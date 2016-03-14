Доработка фронтенд части пользователя сервиса.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Нужно доработать фронтенд часть панели личного кабинета пользователя сервиса. Работать необходимо в связке с бекенд разработчиком. Необходимые знания: HTML5, JavaScript(jQuery), PHP. Просьба  указать в заявке почасовую стоимость вашего времени.

HTMLJavaScriptjQueryPHP
9 лет назад
sawnow
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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