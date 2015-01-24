Имеется следующий исходник https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi Задача состоит в том, чтобы скомпилировать рабочую версию этого майнера под андроид. Интересует именно факт успешной компиляции и запуска внутри апк. Для примера можете вывести внутри ...
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно доработать фронтенд часть панели личного кабинета пользователя сервиса. Работать необходимо в связке с бекенд разработчиком. Необходимые знания: HTML5, JavaScript(jQuery), PHP. Просьба указать в заявке почасовую стоимость вашего времени.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен фронтенд разработчик, cms являет собой личный кабинет пользователя сервиса. Нужно будет работать в связке с бекенд разработчиком, над доработкой фронтенд части. Требование: HTML5, JavaScript(jQuery), PHP. Просьба отозвавшихся оставить стоимость часа своего времени.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $250
Нужна верстка личного кабинета пользователя сервиса, прикрепляю превью для оценки стоимости и сроков работы. Psd грамотно оформлены, для максимального удобства верстальщика. Макет отправляю личным сообщением. Верстка фиксированная в разрешении 1366.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужна верстка личного кабинета пользователя сервиса, прикрепляю превью для оценки стоимости и сроков работы. Psd грамотно оформлены, для максимального удобства верстальщика. Макет отправляю личным сообщением.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $280
Нужен дизайн фронтенд части личного кабинета пользователя сервиса. Бэкендом занимается наш разработчик. Подробное тз прилагается (тз может дорабатываться в процессе обсуждения). Тз отправили по скайпу.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Нужно сделать дизайн карты для карточной игры. Подробное ТЗ в файле.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо нарисовать иллюстрации предприятий для экономической онлайн браузерной игры. Подробности в прикрепленном файле.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад