sawnow

Влад Ицко sawnow

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Верстка личного кабинета пользователя сервиса
Всё прошло успешно, остался доволен сотрудничеством. Приятно работать! Спасибо!
Все выполнено с учетом всех пожеланий и с соблюдением сроков. Рекомендую.
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$280
10 баллов
9 лет назад
Дизайн и верстка фронтенд части личного кабинета пользователя сервиса
Хороший заказчик с интересным проектом. Рекомендую Влада!
Все сделано на высшем уровне, сроки соблюдены. Рекомендую.
Ответный отзыв
Kaliban
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Дизайн карты
Приятно работать с человеком, который точно знает, чего хочет, и грамотно ставит задачу.
Качеством работы доволен, все исправления вносились быстро и без каких либо проблем, все в срок. Буду работать с этим человеком еще!
Ответный отзыв
Winblade
Анна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$210
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать несколько иллюстраций для браузерной игры
Очень ответственный и приятный в общении заказчик. Понятные ТЗ, оплата в срок. Рекомендую!
Все отлично! При рисовке были учтены все пожелания, исправления. Все оперативно. буду работать с этим исполнителем еще.
Ответный отзыв